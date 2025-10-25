Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Jornal Nacional - 25 de outubro de 2025

Há 3h e 21min
Jornal Nacional - 25 de outubro de 2025 - TVI

Com Pedro Benevides e Andreia Vale

Mais Vistos

Casei com um betinho de Lisboa e hoje sou igual: «Agora só dou um beijinho. É mais chique»

V+ TVI
Ontem às 17:08
1

Era a mulher mais bonita de Portugal nos anos 90 e começou num programa de TV infantil. Sabe de quem falamos?

V+ TVI
Ontem às 16:27
2
03:37

Quem diria? Liliana ‘troca’ Fábio por Leandro

Secret Story
Há 3h e 51min
3

As palavras que mais doem: o que o filho da vereadora de Vagos, Susana Gravato, disse após confessar o crime

V+ TVI
23 out, 11:24
4
02:28

Incêndio de Monchique já consumiu 23 mil hectares de serra

9 ago 2018, 20:03
5

Noélia Pereira chora morte ligada a ex-concorrente do Big Brother

Secret Story
Ontem às 17:09
6
EM DESTAQUE

Vera revela todos os detalhes das noites com Inês: «Debaixo dos lençóis...»

Secret Story
Ontem às 15:21

Está revelado o segredo de Cristina Ferreira para ter energia do início ao fim do dia

Novelas
Ontem às 14:59

Rejuvenescimento vaginal: o tratamento a que Fernanda Serrano se submeteu para se preparar para a menopausa

Dois às 10
Ontem às 14:24

Bruna Gomes e Bernardo Sousa voltam aos reality shows? A "prova" que está a dar que falar

Secret Story
Ontem às 16:25

Vagos despede-se de Susana Gravato: tudo o que se sabe sobre o funeral da vereadora assassinada pelo filho

Dois às 10
Ontem às 09:16

Revelação chocante: Kim Kardashian descobre aneurisma cerebral em exame

Secret Story
Ontem às 15:51

TVI PLAYER

Secret Story - 25 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 16:55

Este foi o Grupo vencedor do 'Dança com o Secret Story'

Secret Story
Há 3h e 43min

Dylan recebe avião inesperado e as reações são inéditas

Secret Story
Hoje às 15:20

Quem diria? Liliana ‘troca’ Fábio por Leandro

Secret Story
Há 3h e 51min

Secret Story 9 - Extra - 24 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:35

Energia e Sensualidade: concorrentes animam a casa ao som de Jennifer Lopez

Secret Story
Há 3h e 54min
A ACONTECER

Jornal Nacional - 25 de outubro de 2025

Jornal Nacional
Há 3h e 21min

Momento Certo - 25 de outubro de 2025

Momento certo
Hoje às 18:10

Secret Story - 25 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 16:55

A Sentença - 25 de outubro

A Sentença
Hoje às 14:05

Ganha Já! - 25 de outubro de 2025

Ganha Já
Hoje às 13:59

TVI Jornal - 25 de outubro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58
NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: António e Flor estão envolvidos num confronto doloroso com o passado

Novelas
Ontem às 08:58

Vem aí em «A Protegida»: Laura faz um sério pedido a JD

Novelas
Ontem às 10:24

«Que sofrimento!»: Sara Prata viveu minutos de aflição junto do seu companheiro

Novelas
23 out, 18:21

Fãs ficam eufóricos com coincidência entre “Morangos com Açúcar” e “Terra Forte”: «Que nostálgia»

Novelas
23 out, 18:32

«O meu 'filho' e a minha 'sobrinha'...»: A descoberta que deixou Rita Pereira completamente rendida

Novelas
23 out, 19:10

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria faz uma revelação estrondosa sobre o passado de Maria de Fátima

Novelas
Ontem às 09:28