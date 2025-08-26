O Secret Story está de volta!
Jornal Nacional - 26 de agosto de 2025

Ontem às 19:55
Jornal Nacional - 26 de agosto de 2025 - TVI

Com Sandra Felgueiras.

Deixe a esfregona de molho nesta mistura durante a noite. De manhã vai ficar espantado com o resultado

Dois às 10
Ontem às 16:00
Rosa Bela não consegue esconder as lágrimas: «Nunca o vi assim»

V+ TVI
Ontem às 14:55
O outro lado do divórcio: Ricardinho responde a 'acusações' da ex-mulher Ana Duarte e já fala em tribunal

Big Brother
Ontem às 17:20
A nova musa do Big Brother Verão? Ana Duarte exibe curvas e deixa tudo de queixo caído

Big Brother
20 jul, 22:36
Kina vem a público justificar atitude do marido Rafael durante a gala: «Ele pediu para não o fotografarem porque...»

Big Brother
Ontem às 17:07
«Eterno». Rosa Bela fica em lágrimas por causa do marido de 81 anos, Carlos Areia: «Nunca o vi assim»

Big Brother
Ontem às 22:28
Luís Gonçalves enviou mensagem a Carolina Braga após ficar solteira. E sabemos o que escreveu

Big Brother
Ontem às 15:58

«Há quase 20 anos a cruzar o mundo juntos»: Em dia de aniversário, Ana Guiomar recebe mensagem de alguém muito especial

Novelas
Ontem às 16:18

Rosa Bela não consegue esconder as lágrimas: «Nunca o vi assim»

V+ TVI
Ontem às 14:55

Catarina Miranda é apanhada em flagrante e Gonçalo Quinaz não perdoa

Big Brother
25 ago, 17:19

Patrícia Palhares confirma traição de João Palhinha? Eis a partilha que está a dar que falar

V+ TVI
Ontem às 12:36

Cuca Roseta declara-se ao namorado: «Amo-te por tudo o que somos juntos»

Dois às 10
Ontem às 10:58

"Vi umas mensagens e fiquei cego, foi isso que aconteceu". Homem detido por violência doméstica na Madeira pede desculpa publicamente

CNN Prime Time
Ontem às 23:05

Brincadeira entre Catarina Miranda e Afonso Leitão corre mal. Concorrente ameaça com confessionário

Big Brother
Ontem às 10:23

Diogo Bordin surge acompanhado na praia por alguém especial

Big Brother
Ontem às 12:26

Momento Tenso: Ex-namorada reage ao jantar romântico de Catarina Miranda para a Afonso Leitão

Big Brother
Há 1h e 25min

Afonso Leitão agradece o momento romântico a Catarina Miranda. E envolve beijos

Big Brother
Há 1h e 57min

A Protegida: Teresa revela passado chocante. Foi obrigada a dar JD para adoção

A Protegida
Ontem às 23:20
Vai receber visitas? Esta é a entrada perfeita para receber a família

As Receitas do Fábio
Há 54 min

Sem ideias do que almoçar na praia? Este wrap de camarão é delicioso e muito fácil de preparar

As Receitas do Fábio
Há 55 min

Big Brother - Extra - 26 de agosto de 2025

Big Brother
Hoje às 00:00

A Fazenda: Momento arrepiante. Mónica emociona-se com sofrimento de JD

A Protegida
Ontem às 23:35

A Protegida: Teresa enfrenta aborto sozinha enquanto espera na fábrica

A Protegida
Ontem às 23:30

A Protegida: Teresa revela segredo chocante. Jorge traiu-a quando ela tinha apenas 15 anos

A Protegida
Ontem às 23:25
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

Novelas
14 ago, 09:30

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

Novelas
14 ago, 08:56

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

Novelas
14 ago, 16:50

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

Novelas
14 ago, 08:15

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Novelas
13 ago, 11:21

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

Novelas
13 ago, 10:10
