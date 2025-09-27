TVI PLAYER
Jornal Nacional - 27 de setembro de 2025
Ontem às 19:55
Com Pedro Benevides e Andreia Vale.
Mais Vistos
Foi minha professora no 7.º ano… e hoje é minha mulher: "Estar com ela intimamente foi incrivel"
V+ TVI
26 set, 13:12
1
«Abandonar o sonho exige o dobro da coragem»: Esta cara da TVI despediu-se dos reality shows
Secret Story
Ontem às 17:42
2
Estou à espera de bebé… e o pai é o meu cunhado: «Não sei o que fazer»
V+ TVI
Ontem às 09:21
3
Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»
Novelas
26 set, 10:37
4
Aos 68 anos, estou a viver um romance tórrido: “Senti-me mulher pela primeira vez”
V+ TVI
25 set, 09:33
5
Já é oficial? Nova publicação de Catarina Miranda levanta suspeitas sobre relação com Afonso Leitão
Secret Story
Ontem às 18:46
6
EM DESTAQUE
Zé devia falar com Liliana? Cristina Ferreira deixa dúvida no ar: «Domingo é dia de gala...»
Secret Story
26 set, 16:20
Saiba o que aconteceu à bebé Matilde, a menina que angariou mais de 2 milhões de euros dos portugueses
Dois às 10
26 set, 14:53
Com 15 anos e 6 tumores, Íris luta para sobreviver: «Mete medo, mas sei que vou vencer»
Dois às 10
26 set, 12:14
«‘Já voltaste ao normal?’ O normal é isto»: jornalista da TVI mostra o corpo pós-parto e outras mulheres reagem
V+ TVI
26 set, 10:49
Secret Story a ferver: O forte confronto que levou Cristina Ferreira a interromper programa em direto
Secret Story
26 set, 11:52
Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»
Novelas
26 set, 10:37
TVI PLAYER
Secret Story - Diário - 27 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 19:10
Secret Story - Última Hora - 27 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 17:40
Carolina confronta Tomé Serpa que fica sem palavras
O Arquiteto
Ontem às 09:29
A Protegida: Virgílio rapta Carlota?
A Protegida
Ontem às 00:15
Secret Story 9 - Extra - 26 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 00:30
Ana arrasa Lídia: «És uma miúda muito influenciável»
Secret Story
Há 1h e 56min
A ACONTECER
Maria Cerqueira Gomes «derrete-se» com concorrente: «Que fofinho!»
Ora Bolas
Há 38 min
Última ronda cheia de emoções fortes leva plateia ao rubro!
Ora Bolas
Há 42 min
Jornal Nacional - 27 de setembro de 2025
Jornal Nacional
Ontem às 19:55
Secret Story - Diário - 27 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 19:10
Secret Story - Última Hora - 27 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 17:40
A Sentença - 27 de setembro de 2025
A Sentença
Ontem às 14:00
NOVELAS
«A Fazenda»: Depois de ter tentado violar a prima pela segunda vez, Duarte regressa
Novelas
26 set, 10:19
Vem aí em «A Protegida»: Mariana recusa ajudar Hector num dos momentos que ele mais precisa
Novelas
26 set, 10:00
Maria Sampaio está de luto: «No dia que casou foi para o céu»
Novelas
26 set, 15:10
Alerta forte de Teresa Tavares deixa seguidores emocionados: «Porque a vergonha tem de mudar de lado»
Novelas
26 set, 12:14
Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»
Novelas
26 set, 10:37
Vem aí em «A Fazenda»: Becas faz denúncia que pode mudar o rumo da história
Novelas
26 set, 09:38