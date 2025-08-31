TVI PLAYER
Jornal Nacional - 31 de agosto de 2025
Ontem às 19:55
Com Andreia Vale
Mais Vistos
O fim de agosto traz uma encruzilhada. E quatro signos do zodíaco vão ser obrigados a repensar prioridades
V+ TVI
Ontem às 09:31
1
Após rumores de namoro com Catarina Furtado, Carlão surpreende com foto de beijo: «Isto não é um 'selinho'!»
V+ TVI
29 ago, 12:43
2
«Não são só nódoas negras»: Vânia Sá revela marcas invisíveis da violência
Big Brother
29 ago, 12:18
3
Incomodada com noivado de João Moura Caetano, Miranda alega que há um «passado» entre os dois e Afonso reage
Big Brother
Há 2h e 41min
4
04:37
A pergunta inesperada de Afonso Leitão à mãe perante surpresa: e não envolve Catarina Miranda
Big Brother
Há 58 min
5
Após perda de peso drástica, AGIR surpreende com nova imagem: «Está irreconhecível»
V+ TVI
22 ago, 17:05
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Carolina Braga fala do fim do namoro com Diogo Bordin: “Há muita coisa que eu sei que não sei"
Dois às 10
29 ago, 13:01
Carolina Braga revela as razões do fim do namoro com Diogo Bordin e qual é o papel de António Leal e Silva
Big Brother
29 ago, 15:53
A família de Madalena Aragão e João Neves está a crescer: «O melhor presente de sempre»
Novelas
29 ago, 16:16
«Este vídeo não se pode perder»: Diogo Amaral mostra momento hilariante das férias com Jessica Athayde em Bali
Novelas
29 ago, 15:09
Após rumores de namoro com Catarina Furtado, Carlão surpreende com foto de beijo: «Isto não é um 'selinho'!»
V+ TVI
29 ago, 12:43
Imagens irresistíveis: O bebé de Maria Botelho Moniz num momento único
Big Brother
29 ago, 11:11
Já conhecemos o primeiro concorrente salvo da noite. E este foi o resultado
Big Brother
Há 1h e 12min
Um dos momentos mais aguardados: Concorrentes ficam a saber o que aconteceu no mundo e as reações são de choque
Big Brother
30 ago, 23:17
A pergunta inesperada de Afonso Leitão à mãe perante surpresa: e não envolve Catarina Miranda
Big Brother
Há 58 min
Curva da vida de Jéssica Vieira: «Achei que era a culpada pela minha gravidez não ter evoluído»
Big Brother
Há 45 min
«Era este o abraço que precisava»: De venda nos olhos, Ana Duarte recebe visita de alguém muito especial
Big Brother
Há 2h e 11min
Jéssica responde a Maria Botelho Moniz: «Já descobriu o que é o amor?»
Big Brother
Há 43 min
Jornal Nacional - 31 de agosto de 2025
Jornal Nacional
Ontem às 19:55
Funtástico - 31 de agosto de 2025
Funtástico
Ontem às 14:20
TVI Jornal - 31 de agosto de 2025
TVI Jornal
Ontem às 12:58
Querido, Mudei a Casa! - 31 de agosto de 2025
Querido, Mudei a Casa!
Ontem às 12:10
Em Família - 31 de agosto de 2025
Em Família
Ontem às 11:20
Missa - Igreja Paroquial da Atouguia, Ourém
Missa
Ontem às 10:00
Exclusivo «A Fazenda»: Eva assume a Joel gostar de Talu
Novelas
29 ago, 11:19
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida
Novelas
13 ago, 10:10
Vem aí «A Fazenda»: Júlia acusa Alba de ter protegido Duarte e permitido a violação
Novelas
29 ago, 09:16
Vem aí «A Fazenda»: Júlia quer justiça. Duarte terá de pagar pelo que fez
Novelas
29 ago, 09:16
Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"
Novelas
28 ago, 11:13
Ana Guiomar comemora 37 anos ao lado de alguém muito especial
Novelas
28 ago, 09:49