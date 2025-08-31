Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Jornal Nacional - 31 de agosto de 2025

Ontem às 19:55
Jornal Nacional - 31 de agosto de 2025 - TVI

Com Andreia Vale 

Mais Vistos

O fim de agosto traz uma encruzilhada. E quatro signos do zodíaco vão ser obrigados a repensar prioridades

V+ TVI
Ontem às 09:31
1

Após rumores de namoro com Catarina Furtado, Carlão surpreende com foto de beijo: «Isto não é um 'selinho'!»

V+ TVI
29 ago, 12:43
2

«Não são só nódoas negras»: Vânia Sá revela marcas invisíveis da violência

Big Brother
29 ago, 12:18
3

Incomodada com noivado de João Moura Caetano, Miranda alega que há um «passado» entre os dois e Afonso reage

Big Brother
Há 2h e 41min
4
04:37

A pergunta inesperada de Afonso Leitão à mãe perante surpresa: e não envolve Catarina Miranda

Big Brother
Há 58 min
5

Após perda de peso drástica, AGIR surpreende com nova imagem: «Está irreconhecível»

V+ TVI
22 ago, 17:05
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Carolina Braga fala do fim do namoro com Diogo Bordin: “Há muita coisa que eu sei que não sei"

Dois às 10
29 ago, 13:01

Carolina Braga revela as razões do fim do namoro com Diogo Bordin e qual é o papel de António Leal e Silva

Big Brother
29 ago, 15:53

A família de Madalena Aragão e João Neves está a crescer: «O melhor presente de sempre»

Novelas
29 ago, 16:16

«Este vídeo não se pode perder»: Diogo Amaral mostra momento hilariante das férias com Jessica Athayde em Bali

Novelas
29 ago, 15:09

Após rumores de namoro com Catarina Furtado, Carlão surpreende com foto de beijo: «Isto não é um 'selinho'!»

V+ TVI
29 ago, 12:43

Imagens irresistíveis: O bebé de Maria Botelho Moniz num momento único

Big Brother
29 ago, 11:11

TVI PLAYER

Já conhecemos o primeiro concorrente salvo da noite. E este foi o resultado

Big Brother
Há 1h e 12min

Um dos momentos mais aguardados: Concorrentes ficam a saber o que aconteceu no mundo e as reações são de choque

Big Brother
30 ago, 23:17

A pergunta inesperada de Afonso Leitão à mãe perante surpresa: e não envolve Catarina Miranda

Big Brother
Há 58 min

Curva da vida de Jéssica Vieira: «Achei que era a culpada pela minha gravidez não ter evoluído»

Big Brother
Há 45 min

«Era este o abraço que precisava»: De venda nos olhos, Ana Duarte recebe visita de alguém muito especial

Big Brother
Há 2h e 11min

Jéssica responde a Maria Botelho Moniz: «Já descobriu o que é o amor?»

Big Brother
Há 43 min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Jornal Nacional - 31 de agosto de 2025

Jornal Nacional
Ontem às 19:55

Funtástico - 31 de agosto de 2025

Funtástico
Ontem às 14:20

TVI Jornal - 31 de agosto de 2025

TVI Jornal
Ontem às 12:58

Querido, Mudei a Casa! - 31 de agosto de 2025

Querido, Mudei a Casa!
Ontem às 12:10

Em Família - 31 de agosto de 2025

Em Família
Ontem às 11:20

Missa - Igreja Paroquial da Atouguia, Ourém

Missa
Ontem às 10:00
Mais

NOVELAS

Exclusivo «A Fazenda»: Eva assume a Joel gostar de Talu

Novelas
29 ago, 11:19

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

Novelas
13 ago, 10:10

Vem aí «A Fazenda»: Júlia acusa Alba de ter protegido Duarte e permitido a violação

Novelas
29 ago, 09:16

Vem aí «A Fazenda»: Júlia quer justiça. Duarte terá de pagar pelo que fez

Novelas
29 ago, 09:16

Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"

Novelas
28 ago, 11:13

Ana Guiomar comemora 37 anos ao lado de alguém muito especial

Novelas
28 ago, 09:49
IOL Footer MIN