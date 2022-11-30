TVI PLAYER
Jornal Nacional - 6 de setembro de 2025
Ontem às 19:55
Com Pedro Benevides e Andreia Vale.
A celebrar 11 anos juntos, namorado de Rita Pereira partilha vídeos inéditos do casal. E nós mostramos-lhe tudo
Novelas
2 set, 11:06
1
Rita Pereira assinala data especial e vive noite inesquecível: «Ontem fomos celebrar»
Novelas
22 ago, 13:35
2
Menino de 2 anos morre em casa e é deixado no sofá durante um dia inteiro. Pais são irmãos
V+ TVI
3 set, 14:18
3
Nuno Eiró transforma pátio de casa e mostra o antes e depois: «Cansei-me de ser o infeliz proprietário de um matagal»
Big Brother
Ontem às 17:10
4
Se os bifes de frango já cansam lá em casa, esta receita espanhola é a solução
Dois às 10
4 set, 16:25
5
Três receitas fáceis para aproveitar sobras de frango
30 nov 2022, 17:36
6
Elevador da Glória: Quem eram os cinco portugueses que perderam a vida na tragédia
Dois às 10
5 set, 12:55
Cristina Ferreira já começou a celebrar o seu aniversário com uma viagem especial! Saiba para onde foi
Big Brother
5 set, 15:47
Longe das redes sociais, mas sempre perto do público. Conheça uma das apresentadoras que mais aparece na televisão
Dois às 10
5 set, 15:57
Pais de vítima do Elevador da Glória tinham perdido outro filho há dois anos
Dois às 10
5 set, 14:10
Adivinha quem é esta criança? Pista: Está ligado ao Big Brother
Big Brother
5 set, 12:41
«Isto não é amizade»: Perante situação insólita, Rita Pereira envia mensagem nas redes
Novelas
5 set, 13:53
Clima aquece: Catarina Miranda e Afonso Leitão trocam mimos e beijos na cozinha
Big Brother
Ontem às 12:54
Miranda cheia de dúvidas em relação a Afonso e Jéssica não perdoa: «Há um mundo lá fora»
Big Brother
Ontem às 19:26
Num confronto em pleno direto, Márcia Soares defende Jéssica Vieira das críticas da tia de Afonso Leitão
Big Brother
Há 2h e 28min
A Protegida - 5 de setembro - Gravação automática
A Protegida
Ontem às 00:19
Big Brother - Especial - 6 de setembro de 2025
Big Brother
Há 3h e 0min
Clima tenso no Especial! Tia de Afonso Leitão responde a Márcia Soares: «Não venho aqui para...»
Big Brother
Há 2h e 20min
A Protegida: Mariana fica em pânico com o que encontra perto de Carlota
A Protegida
Há 55 min
A Protegida: Alguém entra no quarto de Mariana e causa o terror
A Protegida
Há 1h e 0min
A Protegida: Sanjay e Margarida entregam-se à paixão em noite escaldante
A Protegida
Há 1h e 10min
A Protegida: Paz sente-se mal é levada na ambulância
A Protegida
Há 1h e 15min
A Fazenda: Afinal, o teste de ADN do bebé de Júlia foi adulterado
A Fazenda
Há 1h e 55min
A Fazenda: Lukenia fala demais e revela o paradeiro de Duarte Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) conversa com Ivandro (Vitor Hugo) e fica furiosa por se descair sobre o paradeiro de Duarte (Cláudio de Castro).
A Fazenda
Há 2h e 0min
Vem aí em «A Fazenda»: Talu pede Zuri em casamento
Novelas
4 set, 11:39
Exclusivo «A Protegida»: Finalmente! O clima aquece entre Mariana e José Diogo
Novelas
5 set, 09:01
A caminho dos 48 anos, Cristina Ferreira voa para o destino mais requisitado pelos famosos
Novelas
5 set, 10:51
"Hoje fecho um ciclo muito importante na minha vida": Ator da TVI diz adeus à sua 'casa'
Novelas
5 set, 12:14
"Que sorte a nossa de nos termos": Ana Guiomar mostra-se completamente encantada com 'bela e maravilhosa' surpresa
Novelas
5 set, 11:28
Vem aí em «A Fazenda»: Está a chegar uma aliança perigosa, que pode destruir tudo e todos
Novelas
5 set, 09:58