Jornal Nacional - 7 de fevereiro de 2025
Hoje às 19:55
Com Andreia Vale.
Confirma-se? Noélia já fez teste de gravidez e o resultado não deixa margem para dúvidas
1ª Companhia
Hoje às 19:59
1
Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois
Big Brother
2 jul 2024, 15:51
2
Afinal, Georgina Rodríguez não é a mãe afetuosa que diz ser para Cristianinho? Imagens revelam a verdade
V+ TVI
30 jul 2025, 11:17
3
«É um trabalho tão digno como trabalhar na Televisão»: novo emprego de ex-apresentadora dá que falar
V+ TVI
10 nov 2024, 17:22
4
Vítimas do mau tempo nunca pensaram ter estes famosos das novelas a reerguer as suas casas
V+ TVI
Ontem às 09:46
5
Quem é Bruno Marques, o instrutor que está a fazer sucesso na 1ª Companhia?
1ª Companhia
19 jan, 12:54
6
Menos um recruta na base! Saiba quem abandonou a 1ª Companhia
1ª Companhia
Há 36 min
Cláudio Ramos reage à saída de um dos rostos mais acarinhados da TVI: «Está frágil de saúde»
Dois às 10
Ontem às 14:54
O Comandante já fez a escolha: Medalha de Bravura e Resiliência foi entregue a estas recrutas
1ª Companhia
Há 24 min
Na reta final do programa, há uma concorrente que ganha fôlego. Eis as novidades do ranking de popularidade
1ª Companhia
Ontem às 09:52
Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração
Novelas
5 fev, 18:22
«Já fui traída várias vezes»: Atriz famosa confessa desilusão no amor e pede que não a deixem casar-se outra vez
V+ TVI
Ontem às 11:57
TVI PLAYER
Imperdível! Marta Cardoso revela resultado do teste de gravidez de Noélia
1ª Companhia
Hoje às 19:39
"Não foi possível tirar as pessoas preventivamente. Foi inesperado": 26 moradores retirados das habitações após derrocada na Costa de Caparica
TVI Jornal
Hoje às 14:51
Amor à Prova - 6 de fevereiro - Veja o episódio aqui
Amor à Prova
Ontem às 22:42
Protegeu os filhos num armário e viu parte da casa ser destruída: a madrugada que Tânia não esquece
Jornal Nacional
Ontem às 21:55
Amor à Prova - Surge um grande problema que deixa o transplante de Nico em risco
Amor à Prova
Ontem às 21:50
Glória e Domingos regressaram ao seu café pela primeira vez desde as cheias em Alcácer do Sal. Isto foi o que encontraram
CNN Sábado
Hoje às 11:34
A revelação que mudou tudo: Equipa do "Momento Certo" desvenda mistério de 4 décadas
Momento certo
Agora
Rosa e Avelino: A história de um amor de infância interrompido pelo destino
Momento certo
Há 3 min
A Protegida: Virgílio invade casa de Aruna e deixa aviso
A Protegida
Há 4 min
A Protegida- Clarice entre a espada e a parede: «Isso não vai correr bem… não quero»
A Protegida
Há 5 min
A Protegida- Gonçalo confronta Mónica: «Achas que o JD te vai dar a oportunidade que sempre desejaste?»
A Protegida
Há 6 min
O "impossível" aconteceu: Afonso doou um rim à mulher após diagnóstico de incompatibilidade e salvou-lhe a vida
Momento certo
Há 56 min
Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás despedaça o coração de Nico, após o transplante
Novelas
Ontem às 09:00
Vem aí em «Terra Forte»: Dudu sugere a Rosinha viverem em incesto
Novelas
Ontem às 09:41
Noivo de Matilde Reymão faz apelo pelas vítimas das tempestades: «Não sabíamos que estava assim tão mau»
Novelas
Ontem às 16:07
Bárbara Norton de Matos fica em pânico com a filha mais nova: «Perdeu os sentidos»
Novelas
5 fev, 17:05
Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração
Novelas
5 fev, 18:22
Vem aí em «Amor à Prova»: Já há data para o casamento de Cris e Sara
Novelas
Ontem às 10:25