Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Jornal Nacional - 7 de fevereiro de 2025

Hoje às 19:55
Jornal Nacional - 7 de fevereiro de 2025 - TVI

Com Andreia Vale.

Mais Vistos

Confirma-se? Noélia já fez teste de gravidez e o resultado não deixa margem para dúvidas

1ª Companhia
Hoje às 19:59
1

Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois

Big Brother
2 jul 2024, 15:51
2

Afinal, Georgina Rodríguez não é a mãe afetuosa que diz ser para Cristianinho? Imagens revelam a verdade

V+ TVI
30 jul 2025, 11:17
3

«É um trabalho tão digno como trabalhar na Televisão»: novo emprego de ex-apresentadora dá que falar

V+ TVI
10 nov 2024, 17:22
4

Vítimas do mau tempo nunca pensaram ter estes famosos das novelas a reerguer as suas casas

V+ TVI
Ontem às 09:46
5

Quem é Bruno Marques, o instrutor que está a fazer sucesso na 1ª Companhia?

1ª Companhia
19 jan, 12:54
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Menos um recruta na base! Saiba quem abandonou a 1ª Companhia

1ª Companhia
Há 36 min

Cláudio Ramos reage à saída de um dos rostos mais acarinhados da TVI: «Está frágil de saúde»

Dois às 10
Ontem às 14:54

O Comandante já fez a escolha: Medalha de Bravura e Resiliência foi entregue a estas recrutas

1ª Companhia
Há 24 min

Na reta final do programa, há uma concorrente que ganha fôlego. Eis as novidades do ranking de popularidade

1ª Companhia
Ontem às 09:52

Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração

Novelas
5 fev, 18:22

«Já fui traída várias vezes»: Atriz famosa confessa desilusão no amor e pede que não a deixem casar-se outra vez

V+ TVI
Ontem às 11:57

TVI PLAYER

Imperdível! Marta Cardoso revela resultado do teste de gravidez de Noélia

1ª Companhia
Hoje às 19:39

"Não foi possível tirar as pessoas preventivamente. Foi inesperado": 26 moradores retirados das habitações após derrocada na Costa de Caparica

TVI Jornal
Hoje às 14:51

Amor à Prova - 6 de fevereiro - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Ontem às 22:42

Protegeu os filhos num armário e viu parte da casa ser destruída: a madrugada que Tânia não esquece

Jornal Nacional
Ontem às 21:55

Amor à Prova - Surge um grande problema que deixa o transplante de Nico em risco

Amor à Prova
Ontem às 21:50

Glória e Domingos regressaram ao seu café pela primeira vez desde as cheias em Alcácer do Sal. Isto foi o que encontraram

CNN Sábado
Hoje às 11:34
Mais no TVI Player

A ACONTECER

A revelação que mudou tudo: Equipa do "Momento Certo" desvenda mistério de 4 décadas

Momento certo
Agora

Rosa e Avelino: A história de um amor de infância interrompido pelo destino

Momento certo
Há 3 min

A Protegida: Virgílio invade casa de Aruna e deixa aviso

A Protegida
Há 4 min

A Protegida- Clarice entre a espada e a parede: «Isso não vai correr bem… não quero»

A Protegida
Há 5 min

A Protegida- Gonçalo confronta Mónica: «Achas que o JD te vai dar a oportunidade que sempre desejaste?»

A Protegida
Há 6 min

O "impossível" aconteceu: Afonso doou um rim à mulher após diagnóstico de incompatibilidade e salvou-lhe a vida

Momento certo
Há 56 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás despedaça o coração de Nico, após o transplante

Novelas
Ontem às 09:00

Vem aí em «Terra Forte»: Dudu sugere a Rosinha viverem em incesto

Novelas
Ontem às 09:41

Noivo de Matilde Reymão faz apelo pelas vítimas das tempestades: «Não sabíamos que estava assim tão mau»

Novelas
Ontem às 16:07

Bárbara Norton de Matos fica em pânico com a filha mais nova: «Perdeu os sentidos»

Novelas
5 fev, 17:05

Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração

Novelas
5 fev, 18:22

Vem aí em «Amor à Prova»: Já há data para o casamento de Cris e Sara

Novelas
Ontem às 10:25