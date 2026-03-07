TVI PLAYER
Jornal Nacional - 7 de março de 2026
Ontem às 19:55
Com Pedro Benevides e Andreia Vale.
Da transparência ao preto clássico: o look de Cristina Ferreira que dominou a gala do Secret Story 10
Secret Story
1 mar, 21:56
1
«A minha base de amor». Em partilha inédita, Cristina Ferreira mostra casa e revela hábito da mãe
Secret Story
Ontem às 14:43
2
Após pedir ajuda para pagar os tratamentos, atriz perde dura batalha contra o cancro
V+ TVI
5 mar, 10:28
3
Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara
Secret Story
Ontem às 16:26
4
05:34
João esclarece tudo com Catarina e esta acaba a pedir desculpas: «A ti e à tua namorada...»
Secret Story
Ontem às 19:01
5
Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother
1ª Companhia
11 fev, 16:29
6
Após «sete meses complicados de gerir», Cláudio Ramos vive momento especial: «Os meus olhos encheram-se de água»
Dois às 10
6 mar, 10:08
Rita Almeida quebra silêncio após separação de Marcelo Palma: «Nunca se esqueçam que o mundo gira»
Secret Story
6 mar, 12:09
“A luz ao fundo do túnel”: Diogo Amaral quebra o silêncio após dias de angústia e incerteza
Novelas
6 mar, 10:56
Já fazem planos a sós? Soraia Sousa lança convite a instrutor Joaquim «Data, hora!»
Secret Story
6 mar, 09:54
Paixão à vista: noivo de Maria Botelho Moniz protagoniza momento inesquecível
Novelas
5 mar, 14:47
O gesto de amor de João Monteiro para Cristina Ferreira que está a encantar: «Acho lindo»
V+ TVI
6 mar, 14:12
TVI PLAYER
Depois de discussão, Catarina lança farpas a Jéssica: «Alguém te pode calar?»
Secret Story
Há 1h e 56min
Secret Story - Extra - 7 de março de 2026
Secret Story
Ontem às 00:15
Depois de discussão com Jéssica, Catarina fica triste com atitude de Norberto
Secret Story
Há 1h e 57min
Gritaria na casa! Catarina e Jéssica aos berros uma com a outra: «Queres fazer o quê!?»
Secret Story
Há 2h e 19min
Hélder desaba em lágrimas num momento delicado
Secret Story
Há 2h e 34min
João conta tudo o que viveu com Catarina e recebe advertência da Voz
Secret Story
Ontem às 19:06
Jornal Nacional - 7 de março de 2026
Jornal Nacional
Ontem às 19:55
Momento Certo - 7 de março de 2026
Momento certo
Ontem às 16:35
A Sentença - «Identidade Escondida» e «Fora do Cartaz»
A Sentença
Ontem às 13:45
TVI Jornal - 7 de março de 2026
TVI Jornal
Ontem às 12:58
Ganha Já - 7 de março de 2026
Ganha Já
Ontem às 12:15
Em Família - 7 de março de 2026
Em Família
Ontem às 09:15
Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor pede o divórcio a Luz
Novelas
5 mar, 09:04
Vem aí «Terra Forte»: Sammy descobre segredo explosivo e tenta provar que Vivi não é culpada
Novelas
6 mar, 10:50
“É tão bom, mãe”: Sara Prata emociona ao mostrar momento inesquecível ao lado da filha
Novelas
6 mar, 16:44
Ana Guiomar faz revelação sobre novo projeto: «Quase a estrear»
Novelas
6 mar, 15:09
Vem aí em «Amor à Prova»: Alice ganha coragem para contar a Nico que é adotado
Novelas
6 mar, 09:59
“A luz ao fundo do túnel”: Diogo Amaral quebra o silêncio após dias de angústia e incerteza
Novelas
6 mar, 10:56