Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Jornal Nacional - 7 de outubro de 2025

Ontem às 19:55
Jornal Nacional - 7 de outubro de 2025 - TVI

Com José Alberto Carvalho e Sandra Felgueiras.

Mais Vistos

Foi considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal nos anos 90. Hoje, ajuda outras pessoas a alcançarem sucesso

V+ TVI
6 out, 16:50
1

Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam

Secret Story
Ontem às 10:31
2

Sandro e a namorada têm 22 anos de diferença: «Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho»

Dois às 10
6 out, 15:04
3

Sandro, do Secret Story, e a namorada

Dois às 10
6 out, 15:03
4

Ícone do desporto português casa em cerimónia de sonho, depois de seis anos de namoro

V+ TVI
Ontem às 10:39
5

Acusado de traição por Liliana, noivo Zé não deixa nada por dizer: «É capaz de tudo»

Secret Story
Há 1h e 31min
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Mudou por ela? Afonso Leitão mostra faceta desconhecida ao lado de Catarina Miranda

Secret Story
Ontem às 22:29

Zé reage à insinuação de traição feita por Liliana: «Sempre achei que ela...»

Dois às 10
Há 1h e 2min

Vem aí em «A Fazenda»: Há clima de romance entre Laura e Ary?

Novelas
Há 1h e 52min

Inês Aires Pereira faz alerta máximo sobre a medicação da depressão: «É super errado. Já conheci pessoas que fizeram isto e..»

Novelas
Ontem às 16:26

Sabia que nenhuma das filhas de Cinha Jardim usa o seu nome verdadeiro? Descubra como se chamam Isaurinha e Pimpinha Jardim

V+ TVI
Ontem às 17:17

Daniela Santos cumpre grande sonho e confessa: “Estou concretizada”

Secret Story
Ontem às 20:21

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 8 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:05

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 22:48

A Protegida - 7 de outubro - Veja o episódio aqui

A Protegida
Hoje às 00:19

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 19:37

Inesperado! Dylan assume já conhecer Vera cá de fora

Secret Story
Ontem às 22:56

Secret Story 9 - Extra - 7 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 00:08
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Cristina Ferreira emociona-se ao rever imagens marcantes: «Já estou de lágrima no olho»

Dois às 10
Há 14 min

30 anos depois, ícone do desporto português reaparece. Reconhece-a?

Dois às 10
Há 15 min

Passaram-se 30 anos. Lenda do desporto português ressurge. Veja como está

Dois às 10
Há 16 min

O dia 12 de agosto de 1984 ficou para a história — e este homem foi o motivo

Dois às 10
Há 41 min

Autores convidado: Manuel Duran Clemente

Autores
Hoje às 01:55

Secret Story 9 - Extra - 8 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:05
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Pai de Joel torna-se cúmplice dele num crime sombrio

Novelas
Ontem às 08:59

Vem aí em «A Protegida»: Ao descobrir o segredo de JD, Jorge decide agir rapidamente

Novelas
Ontem às 09:56

Nos anos 80, foi considerada uma das mulheres mais bonitas e com personalidade de Portugal. Veja como ela mudou

Novelas
Ontem às 15:25

«Aviso todas as mães»: o grito de revolta de atriz conhecida após o filho ser alvo de bullying

Novelas
Ontem às 11:27

Inês Aires Pereira faz alerta máximo sobre a medicação da depressão: «É super errado. Já conheci pessoas que fizeram isto e..»

Novelas
Ontem às 16:26

Vem aí em «A Fazenda»: Filho de Esmeralda faz um pacto com o diabo?

Novelas
Ontem às 10:32