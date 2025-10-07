TVI PLAYER
Jornal Nacional - 7 de outubro de 2025
Ontem às 19:55
Com José Alberto Carvalho e Sandra Felgueiras.
Mais Vistos
Foi considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal nos anos 90. Hoje, ajuda outras pessoas a alcançarem sucesso
V+ TVI
6 out, 16:50
1
Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam
Secret Story
Ontem às 10:31
2
Sandro e a namorada têm 22 anos de diferença: «Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho»
Dois às 10
6 out, 15:04
3
Sandro, do Secret Story, e a namorada
Dois às 10
6 out, 15:03
4
Ícone do desporto português casa em cerimónia de sonho, depois de seis anos de namoro
V+ TVI
Ontem às 10:39
5
Acusado de traição por Liliana, noivo Zé não deixa nada por dizer: «É capaz de tudo»
Secret Story
Há 1h e 31min
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Mudou por ela? Afonso Leitão mostra faceta desconhecida ao lado de Catarina Miranda
Secret Story
Ontem às 22:29
Zé reage à insinuação de traição feita por Liliana: «Sempre achei que ela...»
Dois às 10
Há 1h e 2min
Vem aí em «A Fazenda»: Há clima de romance entre Laura e Ary?
Novelas
Há 1h e 52min
Inês Aires Pereira faz alerta máximo sobre a medicação da depressão: «É super errado. Já conheci pessoas que fizeram isto e..»
Novelas
Ontem às 16:26
Sabia que nenhuma das filhas de Cinha Jardim usa o seu nome verdadeiro? Descubra como se chamam Isaurinha e Pimpinha Jardim
V+ TVI
Ontem às 17:17
Daniela Santos cumpre grande sonho e confessa: “Estou concretizada”
Secret Story
Ontem às 20:21
Secret Story 9 - Extra - 8 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:05
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Ontem às 22:48
A Protegida - 7 de outubro - Veja o episódio aqui
A Protegida
Hoje às 00:19
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Ontem às 19:37
Inesperado! Dylan assume já conhecer Vera cá de fora
Secret Story
Ontem às 22:56
Secret Story 9 - Extra - 7 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 00:08
A ACONTECER
Cristina Ferreira emociona-se ao rever imagens marcantes: «Já estou de lágrima no olho»
Dois às 10
Há 14 min
30 anos depois, ícone do desporto português reaparece. Reconhece-a?
Dois às 10
Há 15 min
Passaram-se 30 anos. Lenda do desporto português ressurge. Veja como está
Dois às 10
Há 16 min
O dia 12 de agosto de 1984 ficou para a história — e este homem foi o motivo
Dois às 10
Há 41 min
Autores convidado: Manuel Duran Clemente
Autores
Hoje às 01:55
Secret Story 9 - Extra - 8 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:05
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Pai de Joel torna-se cúmplice dele num crime sombrio
Novelas
Ontem às 08:59
Vem aí em «A Protegida»: Ao descobrir o segredo de JD, Jorge decide agir rapidamente
Novelas
Ontem às 09:56
Nos anos 80, foi considerada uma das mulheres mais bonitas e com personalidade de Portugal. Veja como ela mudou
Novelas
Ontem às 15:25
«Aviso todas as mães»: o grito de revolta de atriz conhecida após o filho ser alvo de bullying
Novelas
Ontem às 11:27
Inês Aires Pereira faz alerta máximo sobre a medicação da depressão: «É super errado. Já conheci pessoas que fizeram isto e..»
Novelas
Ontem às 16:26
Vem aí em «A Fazenda»: Filho de Esmeralda faz um pacto com o diabo?
Novelas
Ontem às 10:32