Jornal Nacional - 8 de março de 2026
Ontem às 19:55
Com Pedro Benevides e Andreia Vale.
Conheça o homem que conquistou uma das pivôs mais bonitas da televisão nacional
V+ TVI
26 set 2025, 16:23
1
Confissão dolorosa no Secret Story 10: Jéssica desaba em lágrimas ao revelar o segredo ao público
Secret Story
Ontem às 23:56
2
Ana Guedes Rodrigues assinala aniversário dos filhos gémeos: «Fomos promovidos a pais de dois teenagers»
V+ TVI
26 set 2025, 16:08
3
Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara
Secret Story
7 mar, 16:26
4
Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother
1ª Companhia
11 fev, 16:29
5
Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»
Secret Story
Hoje às 00:08
6
Após «sete meses complicados de gerir», Cláudio Ramos vive momento especial: «Os meus olhos encheram-se de água»
Dois às 10
6 mar, 10:08
«Apenas um beijo técnico» Catarina fica perturbada com comentário de Norberto, após noite quente
Secret Story
Ontem às 22:43
“A luz ao fundo do túnel”: Diogo Amaral quebra o silêncio após dias de angústia e incerteza
Novelas
6 mar, 10:56
Já fazem planos a sós? Soraia Sousa lança convite a instrutor Joaquim «Data, hora!»
Secret Story
6 mar, 09:54
Paixão à vista: noivo de Maria Botelho Moniz protagoniza momento inesquecível
Novelas
5 mar, 14:47
O gesto de amor de João Monteiro para Cristina Ferreira que está a encantar: «Acho lindo»
V+ TVI
6 mar, 14:12
A segundos de terminar a Gala, Cristina Ferreira faz revelação de peso: «O que eles não sabem é que...»
Secret Story
Há 3h e 59min
Nomeação acaba em forte discussão entre Ricardo João e João: «Estou-te a dar canal já que nunca apareces»
Secret Story
Hoje às 00:47
Com 24% dos votos, este foi o concorrente expulso na terceira gala do Secret Story 10
Secret Story
Hoje às 00:05
Jéssica chora desesperada ao revelar que foi abandonada pelo pai no dia em que a mãe morreu. Este é o momento mais emotivo da gala
Secret Story
Ontem às 23:43
Pedro é recebido em estúdio com um forte aplauso: «Nós ganhamos muito contigo»
Secret Story
Hoje às 00:43
A Protegida - Gonçalo fala demais e deixa JD em pânico
A Protegida
Ontem às 00:00
Jornal Nacional - 8 de março de 2026
Jornal Nacional
Ontem às 19:55
Funtástico - 8 de março de 2026
Funtástico
Ontem às 14:20
TVI Jornal - 8 de março de 2026
TVI Jornal
Ontem às 12:58
«Até vou aplaudir de pé»: João Patrício deixa concorrente em lágrimas
Simply The Best - O Melhor dos Melhores
Ontem às 10:37
Missa - Dia de S. João de Deus, Padroeiro dos Hospitais, dos Doentes e dos Profissionais de Saúde
Missa
Ontem às 10:00
Diário da Manhã - 8 de março de 2026
Diário da Manhã
Ontem às 07:35
Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor pede o divórcio a Luz
Novelas
5 mar, 09:04
Vem aí «Terra Forte»: Sammy descobre segredo explosivo e tenta provar que Vivi não é culpada
Novelas
6 mar, 10:50
“É tão bom, mãe”: Sara Prata emociona ao mostrar momento inesquecível ao lado da filha
Novelas
6 mar, 16:44
Ana Guiomar faz revelação sobre novo projeto: «Quase a estrear»
Novelas
6 mar, 15:09
Vem aí em «Amor à Prova»: Alice ganha coragem para contar a Nico que é adotado
Novelas
6 mar, 09:59
“A luz ao fundo do túnel”: Diogo Amaral quebra o silêncio após dias de angústia e incerteza
Novelas
6 mar, 10:56