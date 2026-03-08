Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Jornal Nacional - 8 de março de 2026

Ontem às 19:55
Jornal Nacional - 8 de março de 2026 - TVI

Com Pedro Benevides e Andreia Vale.

Mais Vistos

Conheça o homem que conquistou uma das pivôs mais bonitas da televisão nacional

V+ TVI
26 set 2025, 16:23
1

Confissão dolorosa no Secret Story 10: Jéssica desaba em lágrimas ao revelar o segredo ao público

Secret Story
Ontem às 23:56
2

Ana Guedes Rodrigues assinala aniversário dos filhos gémeos: «Fomos promovidos a pais de dois teenagers»

V+ TVI
26 set 2025, 16:08
3

Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

Secret Story
7 mar, 16:26
4

Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

1ª Companhia
11 fev, 16:29
5

Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»

Secret Story
Hoje às 00:08
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Após «sete meses complicados de gerir», Cláudio Ramos vive momento especial: «Os meus olhos encheram-se de água»

Dois às 10
6 mar, 10:08

«Apenas um beijo técnico» Catarina fica perturbada com comentário de Norberto, após noite quente

Secret Story
Ontem às 22:43

“A luz ao fundo do túnel”: Diogo Amaral quebra o silêncio após dias de angústia e incerteza

Novelas
6 mar, 10:56

Já fazem planos a sós? Soraia Sousa lança convite a instrutor Joaquim «Data, hora!»

Secret Story
6 mar, 09:54

Paixão à vista: noivo de Maria Botelho Moniz protagoniza momento inesquecível

Novelas
5 mar, 14:47

O gesto de amor de João Monteiro para Cristina Ferreira que está a encantar: «Acho lindo»

V+ TVI
6 mar, 14:12

TVI PLAYER

A segundos de terminar a Gala, Cristina Ferreira faz revelação de peso: «O que eles não sabem é que...»

Secret Story
Há 3h e 59min

Nomeação acaba em forte discussão entre Ricardo João e João: «Estou-te a dar canal já que nunca apareces»

Secret Story
Hoje às 00:47

Com 24% dos votos, este foi o concorrente expulso na terceira gala do Secret Story 10

Secret Story
Hoje às 00:05

Jéssica chora desesperada ao revelar que foi abandonada pelo pai no dia em que a mãe morreu. Este é o momento mais emotivo da gala

Secret Story
Ontem às 23:43

Pedro é recebido em estúdio com um forte aplauso: «Nós ganhamos muito contigo»

Secret Story
Hoje às 00:43

A Protegida - Gonçalo fala demais e deixa JD em pânico

A Protegida
Ontem às 00:00
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Jornal Nacional - 8 de março de 2026

Jornal Nacional
Ontem às 19:55

Funtástico - 8 de março de 2026

Funtástico
Ontem às 14:20

TVI Jornal - 8 de março de 2026

TVI Jornal
Ontem às 12:58

«Até vou aplaudir de pé»: João Patrício deixa concorrente em lágrimas

Simply The Best - O Melhor dos Melhores
Ontem às 10:37

Missa - Dia de S. João de Deus, Padroeiro dos Hospitais, dos Doentes e dos Profissionais de Saúde

Missa
Ontem às 10:00

Diário da Manhã - 8 de março de 2026

Diário da Manhã
Ontem às 07:35
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor pede o divórcio a Luz

Novelas
5 mar, 09:04

Vem aí «Terra Forte»: Sammy descobre segredo explosivo e tenta provar que Vivi não é culpada

Novelas
6 mar, 10:50

“É tão bom, mãe”: Sara Prata emociona ao mostrar momento inesquecível ao lado da filha

Novelas
6 mar, 16:44

Ana Guiomar faz revelação sobre novo projeto: «Quase a estrear»

Novelas
6 mar, 15:09

Vem aí em «Amor à Prova»: Alice ganha coragem para contar a Nico que é adotado

Novelas
6 mar, 09:59

“A luz ao fundo do túnel”: Diogo Amaral quebra o silêncio após dias de angústia e incerteza

Novelas
6 mar, 10:56