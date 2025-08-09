O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Jornal Nacional - 9 de agosto de 2025

Ontem às 19:55
Jornal Nacional - 9 de agosto de 2025 - TVI

Com Pedro Benevides

Mais Vistos

01:14

Bruno de Carvalho descai-se e revela aos concorrentes: «O Diogo Jota morreu»

Big Brother
Ontem às 16:00
1
08:24

Revelação bomba! Fábio Paim participou no Love on Top e conta tudo: «Usavam sungas»

Big Brother
Ontem às 22:53
2
05:24

Bocas para a ex-mulher? Bruno de Carvalho expõe detalhes da vida privada: «Mentiras e omissões, não»

Big Brother
Ontem às 22:22
3

Atenção: cientistas lançam alerta sobre um dos peixes mais consumidos pelas familias portuguesas

V+ TVI
4 ago, 14:49
4
01:27

Enquanto Miranda e Afonso flirtam, Jéssica está lavada em lágrimas

Big Brother
Ontem às 22:05
5

O mundo do entretenimento está de luto. Neta de figura emblemática da Televisão morre aos 7 anos em trágico acidente

V+ TVI
30 jul, 18:07
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Transformação extrema: Ex-concorrente revela o segredo para ter perdido 22 quilos sem passar fome

Big Brother
8 ago, 16:52

Mal saiu do Big Brother e já anda muito bem acompanhado: João Oliveira 'apanhado' na praia

Big Brother
8 ago, 09:52

Reencontro entre criança e agentes que lhe salvaram a vida está a comover as redes sociais

Dois às 10
8 ago, 17:00

5 formas de fazer o perfume durar mais tempo na sua pele

Dois às 10
8 ago, 16:30

O amor venceu! Moisés Figueira ajoelha-se em direto e troca alianças com Sara Sistelo

Dois às 10
8 ago, 10:59

Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”

Novelas
8 ago, 12:03

TVI PLAYER

Bruno de Carvalho descai-se e revela aos concorrentes: «O Diogo Jota morreu»

Big Brother
Ontem às 16:00

Enquanto Miranda e Afonso flirtam, Jéssica está lavada em lágrimas

Big Brother
Ontem às 22:05

Big Brother - Extra - 9 de agosto de 2025

Big Brother
Ontem às 22:55

A Sentença - "Escorregadela Fatal" e "Herança em suspenso"

A Sentença
Ontem às 14:45

Aos gritos e chorosa, Catarina Miranda perde as estribeiras com Afonso Leitão: «Vou cortar com ele e vou nomeá-lo»

Big Brother
8 ago, 08:40

Fábio Paim declara-se a Bruno de Carvalho «É um dos meus portos de abrigo aqui»

Big Brother
7 ago, 16:58
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Diário da Manhã - 10 de agosto de 2025

Diário da Manhã
Hoje às 06:40

João Jesus em pânico antes do fim da prova: «Não consigo, eu detesto isto!»

Congela
Ontem às 23:56

Sílvia Rizzo brinca: «Este fez casting para o Ratatui mas não entrou»

Congela
Ontem às 23:55

Isaac Alfaiate desabafa após prova: «Acho que esta foi a pior de todas!»

Congela
Ontem às 23:55

Ukra protagoniza momento inesperado e tão hilariante que leva todos às gargalhadas

Congela
Ontem às 23:55

Big Brother - Extra - 9 de agosto de 2025

Big Brother
Ontem às 22:55
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Gustavo e Mafalda beijam-se

Novelas
8 ago, 08:34

Vem aí em «A Protegida»: Mariana desespera por notícias da filha… sem saber que Gina esconde a verdade

Novelas
8 ago, 10:23

«Fico mesmo aflito»: José Raposo fica comovido com gesto de Pedro Chagas Freitas

Novelas
8 ago, 13:21

Atriz da TVI vive situação delicada e revolta-se: “Se me voltam a fazer isto, não respondo por mim

Novelas
7 ago, 15:32

Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”

Novelas
8 ago, 12:03

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia ataca Eva, mas é surpreendida

Novelas
8 ago, 09:44
IOL Footer MIN