TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Jornal Nacional - Decisão 25 Autárquicas
Ontem às 19:45
Com José Alberto Carvalho
Mais Vistos
Zé, ex-noivo de Liliana, faz pedido de ajuda e comove-se com a resposta: «Sem segundas intenções»
Secret Story
Ontem às 19:56
1
Morte súbita de ex-concorrente de reality show deixa marido devastado
Secret Story
Ontem às 19:24
2
José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»
Novelas
11 out, 08:35
3
José Carlos Pereira já tem 46 anos! Recorde as personagens mais marcantes do ator
Novelas
18 nov 2024, 11:36
4
Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story
Secret Story
18 set, 16:18
5
Isto pode substituir o Mercadona, o Lidl e até a Primark
Dois às 10
11 out, 09:00
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
A espera terminou: saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story 9
Secret Story
Há 1h e 15min
José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»
Novelas
11 out, 08:35
Irmãos de Madeleine McCann descrevem “interações assustadoras” com jovem que diz ser a irmã desaparecida
Dois às 10
10 out, 16:21
O momento que deixou o estúdio de boca aberta: Mãe de Dylan arrasa Vera e diz que não a quer como nora
Secret Story
Há 36 min
Pedro Benevides deixa todos rendidos com gesto especial em noite inesquecível
V+ TVI
10 out, 10:36
Segredo revelado! Saiba quem tem pais milionários no Secret Story
Secret Story
Há 1h e 10min
TVI PLAYER
O derradeiro momento: Este foi o concorrente expulso do Secret Story
Secret Story
Há 1h e 8min
Secret Story - A Semana - 12 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 00:25
A Protegida - Jorge encontra o home que Isabel não quer ouvir falar
A Protegida
10 out, 23:30
A Fazenda - Quando já tinha perdido as esperanças, Ary descobre o impensável
A Fazenda
11 out, 23:30
«Não deves saber o que queres... porque entraste aqui noiva e agora estás solteira»: Marisa e Liliana em confronto aceso
Secret Story
Há 1h e 43min
Inspetor Max - 1º episódio
Inspetor Max
23 fev 2024, 12:06
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Jornal Nacional - Decisão 25 Autárquicas
Decisão 25
Ontem às 19:45
TVI Jornal - 12 de outubro de 2025
TVI Jornal
Ontem às 12:48
Missa - Eucaristia Dominical - Fátima
Missa
Ontem às 11:00
Diário da Manhã - 12 outubro de 2025
Diário da Manhã
Ontem às 07:35
Secret Story - A Semana - 12 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 00:25
Plateia vibra! Maria Cerqueira Gomes surpreende ao cantar sucesso de Ágata
Ora Bolas
11 out, 23:59
Mais
NOVELAS
Exclusivo «A Fazenda»: Revelamos o final de Ary e Júlia
Novelas
10 out, 08:16
«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?
Novelas
9 out, 10:10
Vem aí em «A Protegida»: A pessoa que Isabel mais teme aparece e não está para brincadeiras
Novelas
10 out, 09:55
Eles conquistaram o público: o casal sensação que ninguém esperava
Novelas
10 out, 10:57
«Estou apaixonada»: este é o segredo de Ana Guiomar que todos querem copiar
Novelas
9 out, 15:31
Vem aí em «A Fazenda»: Zuri morre de medo do que pode estar prestes a acontecer
Novelas
10 out, 09:33