Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Mais Vistos
EM DESTAQUE
É um paraíso com água cristalina, aventura para toda a família e natureza. Tudo isto a menos de uma hora de Lisboa
V+ TVI
7 ago, 09:57
O que se passou após a expulsão de Bruno de Carvalho. Big Brother perde as estribeiras, há gritos e muito choro
Big Brother
Ontem às 08:54
Após acusações de Bruno de Carvalho, Cristina Ferreira reage: «Estou cá eu para responder»
Dois às 10
Ontem às 10:19
TVI PLAYER
Imagens inéditas! Liliana Filipa e Daniel Gregório sofrem assalto no Algarve: «Apontaram a arma às crianças»
Dois às 10
Hoje às 12:20
Horas depois da saída polémica, Bruno de Carvalho quebra o silêncio sobre a expulsão — Veja a conversa completa
Dois às 10
Hoje às 12:05
Dois às 10 - Bruno de Carvalho defende-se após expulsão do «Big Brother Verão»
Dois às 10
Hoje às 09:50
Lágrimas e malas feitas. Miranda quer desistir: «Porque é que toda a gente nos quer ver separados?»
Big Brother
Há 3h e 14min
Cristina Ferreira responde a defesa de Bruno de Carvalho: «Esta conversa está terminada!»
Dois às 10
Hoje às 11:54
A ACONTECER
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Chega ao fim o reinado de Lukenia. Há alguém que a mete na linha
Novelas
Hoje às 09:23
Vem aí em «A Protegida»: Gina e Mariana entram em desacordo e os ânimos exaltam-se
Novelas
Hoje às 09:50
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
Hoje às 11:21