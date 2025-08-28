Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

A Fazenda - 28 de agosto - Gravação automática

A Fazenda
Há 11 min

A Protegida: Virgílio e Hector tornam-se aliados?

A Protegida
Há 21 min

Teresa está “cega” de vingança por Jorge: «Sou a miúda que engravidaste e iludiste»

A Protegida
Há 26 min

A Protegida: Será Carlota a chave para a reaproximação de JD e Mariana?

A Protegida
Há 31 min

A Protegida: Teresa ataca Jorge e deixa-o inconsciente

A Protegida
Há 36 min

A Protegida: Aruna apanha Virgílio em flagrante e o ambiente fica mais tenso que nunca

A Protegida
Há 41 min

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 1h e 10min

A Fazenda: Gaspar perde a cabeça, agarra e ameaça Joel na própria casa

A Fazenda
Há 1h e 21min

A Fazenda: Júlia descobre toda a verdade sobre Duarte e perde o controlo

A Fazenda
Há 1h e 26min

Ary defende Joel: «O meu irmão nunca na vida fazia mal à Eva»

A Fazenda
Há 1h e 31min

A Fazenda: Joel engana Ary e vira-o contra Talu

A Fazenda
Há 1h e 36min

Jornal Nacional - Gravação automática

Jornal Nacional
Há 1h e 37min

Mais Vistos

Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"

Novelas
Hoje às 11:13
1

«Viraste o nosso mundo ao contrário»: Kelly Bailey faz revelação comovente no aniversário do filho

Novelas
21 jul, 14:39
2

Na reta final, há um novo ranking de Popularidade: Conheça as mudanças

Big Brother
Hoje às 16:13
3

As imagens mais sensuais de Jéssica que nunca viu, a concorrente que está no Big Brother Verão com o ex-namorado

Big Brother
2 jul, 16:56
4

Ana Guiomar celebrou 37 primaveras: Reunimos algumas das melhores imagens da atriz

Novelas
Hoje às 09:48
5

Ana Guiomar comemora 37 anos ao lado de alguém muito especial

Novelas
Hoje às 09:49
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Na reta final, há um novo ranking de Popularidade: Conheça as mudanças

Big Brother
Hoje às 16:13

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão em refúgio secreto apenas a meia hora de Lisboa. Descobrimos onde é

Novelas
Hoje às 15:17

Já pode comprar peças do guarda-roupa de Cristina Ferreira na Vinted (a partir de 10€)

Dois às 10
Hoje às 09:55

Com águas a 30 graus, este lago é um paraíso imperdível em Espanha

Dois às 10
Hoje às 14:30

A partilha emocionante da enteada de Rosa Bela: "Tu és o meu lugar de sonho"

Novelas
Hoje às 12:57

Reviravolta inesperada. Aproximação entre Afonso Leitão e Jéssica Vieira deixa Catarina Miranda carregada de ciúmes

Big Brother
Hoje às 15:03

TVI PLAYER

Desafio secreto traz lágrimas! Miranda chora e faz aviso a Afonso: «Ou tu tomas uma posição...»

Big Brother
Hoje às 15:01

Enquanto Jéssica e Afonso desfrutam de jantar secreto, Catarina Miranda chora compulsivamente a um canto

Big Brother
Há 1h e 14min

Afonso Leitão tenta consolar Catarina Miranda com beijos, depois de um Especial intenso

Big Brother
Há 1h e 5min

Terminou o desafio secreto de Jéssica e Afonso e a consequência deixa o concorrente de mãos da cabeça

Big Brother
Há 1h e 26min

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 1h e 10min

Catarina Miranda em pranto: «Eu não posso desistir!»

Big Brother
Há 1h e 9min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

A Fazenda - 28 de agosto - Gravação automática

A Fazenda
Há 11 min

A Protegida: Virgílio e Hector tornam-se aliados?

A Protegida
Há 21 min

Teresa está “cega” de vingança por Jorge: «Sou a miúda que engravidaste e iludiste»

A Protegida
Há 26 min

A Protegida: Será Carlota a chave para a reaproximação de JD e Mariana?

A Protegida
Há 31 min

A Protegida: Teresa ataca Jorge e deixa-o inconsciente

A Protegida
Há 36 min

A Protegida: Aruna apanha Virgílio em flagrante e o ambiente fica mais tenso que nunca

A Protegida
Há 41 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

Novelas
14 ago, 09:30

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

Novelas
14 ago, 08:56

Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"

Novelas
Hoje às 11:13

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

Novelas
14 ago, 08:15

Ana Guiomar comemora 37 anos ao lado de alguém muito especial

Novelas
Hoje às 09:49

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

Novelas
13 ago, 10:10
IOL Footer MIN