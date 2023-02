«Jornal Nacional» regressa à TVI: «Traz um espírito mais inconformista, às vezes, controverso»

No «Parabéns TVI», Pedro Benevides e Sandra Felgueiras conta-nos um pouco do que este regresso traz para todos os que acompanham a TVI, na hora de jantar. Um formato mais próximo do espetador e com grandes inovações tecnológicas num estúdio completamente novo.