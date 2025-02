Hoje às 10:27

No «Dois às 10», a jornalista da TVI Sara Pinto anunciou que está grávida do seu terceiro filho e foi alvo de críticas nas redes sociais. Cláudio Ramos e Cristina Ferreira reagem com entusiasmo à notícia da gravidez e felicitam a futura mamã. Mas há outro bebé a chegar na informação da TVI!

Sara Pinto, jornalista da TVI, exibe barriga de grávida em vestido de cortar a respiração.

