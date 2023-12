José Carlos Pereira sobre a morte do pai: «O meu filho ainda não sabe que o Avô Zé morreu»

No «Dois às 10», o ator, que dá vida a Sotôr em «Festa é Festa», recorda momentos de felicidade do pai com os filhos. Admite que não sabe ainda como dar a notícia ao filho mais velho. Fala da mãe, que apesar de separada do seu pai há 20 anos, sentiu de forma dolorosa a morte do ex-companheiro.