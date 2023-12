José Castelo Branco em vídeo insólito! Comentadores reagem: «Isto roça a humilhação»

Há 1h e 11min

No «Dois às 10», assistimos a um vídeo polémico que envolve José Castelo Branco dirige-se a um desconhecido e diz que este está «possuído pelos demónios» e diz-lhe para levar as suas malas. Os comentadores reagem a estas imagens. Zé Lopes diz: «Quando ele diz: «vá arrumar as malas», ele tenta quase que as pessoas sejam criadas dele e ninguém é criado dele.» Gonçalo Quinaz corrobora: «Isto é um tremendo disparate, isto roça obviamente a humilhação. Isto é tudo programado, ele tem ali a alguém a gravar e a fazer um vídeo que ele vai querer lançar nas redes sociais». Veja aqui as imagens.

José Castelo Branco tornou-se mais conhecido através da sua participação num reality show da TVI, a Quinta das Celebridades, juntamente com outras figuras públicas mais ou menos conhecidas do público português, incluindo o ator brasileiro Alexandre Frota, que o beijou em frente às câmaras no final do programa, quando Castelo Branco se consagrou vencedor. Em 2005, participa noutro reality show, a 1ª Companhia, juntamente com outras figuras públicas, incluindo novamente Alexandre Frota. No ano seguinte, integra mais um reality show, o Circo das Celebridades.

Durante esses três reality shows em que participou, envolveu-se em discussões com Alexandre Frota, Ana Maria Lucas, Cinha Jardim, Pedro Ramos e Ramos, Sara Aleixo, Miguel Melo e Nuno Homem de Sá. Em abril de 2011, Castelo Branco foi um dos concorrentes de mais um reality show da TVI, o Perdidos na Tribo. Castelo Branco viajou para a Namíbia, para se instalar junto da tribo Himba, juntamente com Marta Cardoso, Vera Ferreira (ex-concorrente da Casa dos Segredos) e Sérgio Vicente (ex-Big Brother 2). O grupo rumou para a tribo no dia 4 de abril de 2011, para iniciar as gravações do programa.

No início de 2015, participou como convidado no Secret Story - Casa dos Segredos: Luta pelo Poder. Nesse reality show foi agredido por Zezé Camarinha e foi também onde reencontrou Vera Ferreira, concorrente na sua equipa de Perdidos na Tribo.

