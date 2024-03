Hoje às 18:38

No «Goucha», recebemos o cantor José Cid, que aos 82 anos, que conta com uma carreira cheia de êxitos e sucesso. O nosso convidado fala-nos do período da ditadura em Portugal, e refere-se a Salazar como «terrível». O artista fala-nos da sua companheira Gabriela e do que esta sofreu.