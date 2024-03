José Cid reage a 'provocação' de Manuel Luís Goucha: «Essa expressão é para algumas pessoas complexadas»

Há 3h e 17min

No «Goucha», recebemos o cantor José Cid, que aos 82 anos, que conta com uma carreira cheia de êxitos e sucesso. O nosso convidado diz-nos que é o «único português que recebeu um grammy por excelência musical», prémio atribuído em 2019. Manuel Luís Goucha 'provoca' o cantor sobre este ter a 'língua afiada' e este explica-nos o porquê de ser assim, ao mesmo tempo que 'atira farpas' a determinadas pessoas, as chamadas 'politicamente corretas'.