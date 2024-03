José Cid recorda frase 'insultuosa' de Alberto João Jardim para com os portugueses e atira: «Diz coisas que são mentiras»

Hoje às 18:44

No «Goucha», recebemos o cantor José Cid, que aos 82 anos, que conta com uma carreira cheia de êxitos e sucesso. Manuel Luís Goucha questiona o nosso convidado sobre se este «já fez as pazes com Trás-os-Montes», e o cantor recorda essa situação. O artista recorda, ainda, uma afirmação de Alberto João Jardim, ex-presidente do governo regional da Madeira, em relação aos portugueses.