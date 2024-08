José Costa Reis surpreende Goucha com mensagem emotiva: «Manuel Luís, são assim os grandes»

Ontem às 17:50

No «Goucha», recebemos o ator Paulo Rocha, que cresceu sem os pais e foi criado pelos avós paternos até aos 12 anos. Após ter vivido na instituição «Casa do Gaiato» dos 14 aos 17 anos, o ator foi para uma escola em Cascais onde conheceu o professor José Costa Reis, que se tornou o seu pai. Paulo Rocha fala-nos da relação cúmplice entre ambos e depois é surpreendido pelo mesmo, em direto. No final da surpresa ao ator, José Costa Reis deixa uma mensagem muito especial e emotiva a Manuel Luís Goucha, que perdeu a mãe recentemente.