José Eduardo Moniz e a dedicação ao trabalho na televisão: «Sacrifiquei muitas coisas em prol disto»

Há 1h e 33min

No «Goucha», recebemos José Eduardo Moniz, diretor-geral da TVI. O nosso convidado fala-nos da relação com os filhos e explica-nos o porquê de ter sido um pai «pouco presente». Devido à sua grande dedicação ao trabalho na televisão, o diretor-geral da TVI revela que perdeu grande parte do crescimento dos filhos. «É uma vida incompleta, há muitas coisas que sacrifiquei em prol disto», confessa José Eduardo Moniz.