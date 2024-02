Há 2h e 21min

No «Goucha», recebemos José Eduardo Moniz, diretor-geral da TVI. O nosso convidado recorda o início da sua relação com Manuela Moura Guedes, jornalista com quem está casado há cerca de 30 anos. O diretor-geral da TVI fala-nos das diferenças de personalidade entre si e a jornalista e explica-nos o porquê de ter sido um processo algo «tumultuoso», este início da relação.