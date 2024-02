José Eduardo Moniz sobre a maior perda da sua vida: «Entra em nós uma solidão muito grande»

Há 2h e 47min

No «Goucha», recebemos José Eduardo Moniz, diretor-geral da TVI. O nosso convidado fala-nos da perda dos pais e recorda que se sentiu «órfão e abandonado». «É como se estivesse sozinho, obviamente que não tenho razão para dizer isso, porque tenho uma família linda», revela. A perda do pai foi algo «inesperado», a da sua mãe já era algo expectável. O diretor-geral da TVI realça a importância de continuar a partilhar tudo o que faz com os seus pais, embora estes já tenham partido.