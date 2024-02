José Fidalgo, Fernando Pires e Tiago Teotónio Pereira surpreendem Pedro Sousa: «É uma referência para mim»

Há 3h e 5min

No «Goucha», o ator Pedro Sousa é surpreendido pelos seus colegas do elenco de 'Queridos Papás', nomeadamente, José Fidalgo, Fernando Pires e Tiago Teotónio Pereira. O nosso convidado mostra-se muito agradecido com as mensagens especiais que lhe dedicaram. Recentemente, Pedro Sousa e Fernando Pires estiveram juntos no Brasil, e partilharam uma história caricata que lhes aconteceu.