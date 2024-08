Há 47 min

No «Dois às 10», recebemos José Martinho, pai de Marie, concorrente do «Dilema». O nosso convidado comenta a participação da filha no reality show e fala-nos daquilo que menos gosta na postura da concorrente. Diz que a intenção dela nunca é «magoar alguém». José reage aos momentos em que a chamam de «mal educada».