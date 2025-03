José nunca encontrou o pai e a irmã, os corpos ficaram carbonizados no maior acidente ferroviário em Portugal

Há 53 min

No «Dois às 10», passaram 40 anos, mas as lágrimas de José continuam a cair cada vez que recorda aquele que ficou conhecido como o maior acidente ferroviário em Portugal. Aconteceu no dia 11 de setembro de 1985 o choque entre dois comboios na Linha da Beira Alta, em Alcafache, que roubou dezenas de vidas e entre elas o pai e a irmão de José.

José conta que levou a família à estação de Espinho e depois de saber do acidente a noite foi terrível. Foi desesperador querer encontrar a família e não conseguir. No dia seguinte conseguiu falar com a madrasta e o irmão, mas nunca encontrou o pai e a irmã. Os corpos ficaram carbonizados, nunca os viu. José diz que teve uma infância triste porque perdeu a mãe e o pai muito cedo. No dia do casamento não teve ninguém da família ao pé. Já passaram 40 anos e a dor ainda permanece no peito.