José Raposo: «É uma das personagens que eu mais gostei de fazer na minha vida»

Hoje às 10:12

No «Dois às 10», partilhamos imagens de bastidores das gravações de «Senhor Rui – Um Homem do Povo», a história real de uma das personagens mais carismáticas do nosso país. O menino sonhador, criado no Alentejo rural nos primeiros anos de ditadura, foi também o jovem habilidoso que vingou no contrabando, o homem visionário que expandiu internacionalmente o seu pequeno negócio de café, o político que criou inimigos e se viu a braços com a justiça, o homem condecorado Comendador, por nunca esquecer que a riqueza e o poder devem servir a comunidade. O seu povo. A série conta com Ana Guiomar, Afonso Lagarto, José Raposo e Sara Barradas.