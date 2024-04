Há 1h e 29min

No «Em Famíla», recebemos o ator José Raposo, que deu vida a Rui Nabeiro na série da TVI 'Senhor Rui', e já conta com uma carreira de 40 anos. No dia mundial do teatro, o ator foi homenageado pela junta de freguesia de Carnide, e nós acompanhamos esse momento. Após as imagens, o ator mostra-se visivelmente emocionado.