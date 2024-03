Há 2h e 16min

No «Goucha», recebemos o ator José Raposo, que dá vida ao comendador Rui Nabeiro na nova minissérie da TVI: «Senhor Rui». A minissérie estreia hoje, precisamente no dia em que se assinala um ano da morte do empresário. José Raposo fala-nos do seu papel enquanto pai e é surpreendido pelos filhos, fruto da sua relação com a falecida atriz Maria João Abreu, e não contém a emoção.