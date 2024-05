Há 1h e 34min

No «Dois às 10», estivemos no Estádio do Restelo, o Estádio Oficial do Clube de Futebol «Os Belenenses». José Reza recordou os tempos em que jogava à bola, com os amigos, no campo de Loures, ao lado de casa. Diz ter nascido com a bola já debaixo dos braços. Foi neste estádio que José Reza começou a carreira profissional como jogador de futebol. O músico desistiu da modalidade para se dedicar à música.