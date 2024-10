José Rodrigues dos Santos é surpreendido pela mulher: «É a minha primeira leitora»

Há 1h e 7min

José Rodrigues dos Santos, aos 60 anos, é uma das figuras mais proeminentes da literatura e do jornalismo português. Nascido em Moçambique em 1964, viveu uma infância entre o continente africano e, mais tarde, Macau, onde começou a traçar o seu percurso profissional. Com uma carreira que soma mais de 20 anos como escritor e cerca de 40 como jornalista, José Rodrigues dos Santos é hoje o autor com mais vendas em Portugal e um rosto familiar dos telejornais na RTP.

O jornalista recebe a surpresa da mulher em direto.