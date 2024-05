José traiu Maria enquanto esta decorava a casa do casal. Agora, Maria exige reembolso pelo recheio e obras

Há 2h e 37min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Ex-futuro marido». Recebemos em estúdio o ex-casal Maria do Carmo e José Correia. Maria e José namoravam há 4 anos, e planeavam casar em 2025. Maria, filha única de uma classe média alta, usava a generosa mesada que recebia para ir decorando a futura casa do casal, que era dos pais de José. Mas José mudou os planos de Maria quando se apaixonou por outra pessoa. Maria quer o reembolso total do que comprou para o recheio da casa. Ouvimos ambas as partes.