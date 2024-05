Josefa chega ao limite e obriga Delfim a contar a verdade à esposa

Há 2h e 18min

Em «Festa é Festa» Josefa (Rita Salema) veio à procura de Delfim (António Melo) e exige que ele peça o divórcio a Guida (Cristina Oliveira). Delfim diz que ainda não teve tempo e Josefa quer ficar ali à espera. Delfim acha melhor falar a sós com Guida e promete resolver o assunto até ao final do dia. Josefa aceita e vai embora. Albino ri-se com a embrulhada em que Delfim se meteu. Este afirma que não têm sorte nenhuma.