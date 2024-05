Josefa para Aida: «Vê lá se eu não te atiro com whiskey à cara!»

Há 30 min

Em «Festa é Festa» Aida (Ana Guiomar) e Tomé (Pedro Teixeira) tentam adivinhar o que se terá passado com Josefa (Rita Salema) para estar com aquela cara. Aida desconfia que ela se tenha chateado com o amante. Tomé prefere que Aida se refira a ele como Delfim (António Melo) e ficam a tentar adivinhar o motivo da discussão. Josefa serve-se de whisky e Aida pergunta-lhe se está a afogar as mágoas. Josefa tem vontade de lhe atirar com a garrafa.