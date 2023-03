Josefa “pica” Tomé: «A tua mulher é que está a precisar de uma coisa dessas!»

Há 1h e 34min

Em «Festa é Festa», Tomé (Pedro Teixeira) entra no café e depara-se com a confusão instalada. Celeste (Margarida Antunes) fala no sôtor dos malucos, mas Tomé não percebe nada. Começam todos a falar uns por cima dos outros sobre quem precisa de ir ao psicólogo ou não, mas Tomé manda-os calar a todos.