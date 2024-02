Josefa quer ‘conhecer melhor’ Delfim: «O que é que está a fazer no meio deste fim do mundo?»

Há 1h e 45min

Em «Festa é Festa», Josefa (Rita Salema) faz conversa com Delfim (António Melo) para tentar saber quais são as suas posses. Ele afirma que está bem na vida, mas não foi devido ao jogo. Delfim diz que sempre trabalhou e fez bons investimentos. Josefa pergunta porque vieram para a aldeia e ele diz que a mulher quer reformar-se, mas ele ainda não. Josefa diz logo que adora trabalhar e foi ela que levou o café para a frente. Delfim olha-a com admiração.