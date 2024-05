Há 1h e 28min

Em «Festa é Festa» Delfim (António Melo) está amarrado a uma cadeira e Josefa (Rita Salema) retira-lhe o saco da cabeça. Delfim fica muito surpreendido ao perceber que foi Josefa que o raptou. Ela já bebeu demais e continua a beber. Josefa bate com o cinto no ar como se fosse um chicote e avisa Delfim para se segurar porque a festa vai começar, mas tropeça e cai inanimada no chão. Delfim fica ali amarrado e aflito.