Jovem atira o filho de 35 dias ao colchão e filma tudo. Sofia Matos reage: «Há pessoas que têm mesmo a semente do mal»

Há 1h e 16min

Na Atualidade do «Dois às 10», ficamos a par do caso de uma jovem de 20 anos que atirou o filho bebé de apenas 35 dias contra a parede e o colchão. A violência foi filmada pela própria e enviada para o pai do menino. Num dos vídeos é possível ver a agressora a atirar leite contra a cara do bebé, o que quase o sufocou. O pai da criança, que estava em França, denunciou o caso. A mulher está detida. O repórter Bruno Caetano encontra-se no Barreiro e dá-nos todos os detalhes deste caso, inclusive dados da sua entrevista ao pai deste bebé. Este homem alega que foi maltratado pela mãe do bebé.

A advogada Sofia Matos comenta o sucedido. Vera de Melo dá o seu parecer enquanto psicóloga.