Há 1h e 24min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Elsa Marques, mãe de um jovem autista com 23 anos. A nossa convidada recorda o momento em que o seu filho começou a demonstrar talento para a pintura, tendo realizado a sua primeira obra de pintura com apenas 7 anos. Após Elsa ter descoberto esta capacidade do seu filho para comunicar através da pintura, esta tomou medidas nesse sentido.