Jovem, de 16 anos, desaparecida: eis o que se sabe até agora!

Há 3h e 44min

Maria João Marques, de 16 anos, está desaparecida há mais de uma semana. A jovem, que terá fugido de casa, foi vista pela última vez na sexta-feira, dia 29 de março, em Évora, pela manhã, e desde então que está incontactável. O caso foi comentado no «Dois às 10», onde revelaram o teor de uma carta que a jovem deixou à família. Sabe-se que a jovem tem um namorado de 25 anos, que poderá ser o responsável pelo desaparecimento, sendo que este já teria demonstrado alguns sinais de violência. A mãe da jovem revelou que soube que a filha, na manhã do desaparecimento, pediu pelo computador a uma amiga para lhe chamar um Uber, que a foi buscar à porta de casa, dizendo que precisava de ir ao centro de saúde. «A colega dela contactou o Uber e o Uber informou que ela tinha sido deixada à porta de casa do namorado dela», contou Sónia Marques, acrescentando que tentou falar com a mãe do rapaz de 25 anos e que esta disse que, por estar no Algarve, não sabia do filho.