Jovem de 18 anos não fala, não anda e é alimentado por uma sonda após sofrer paragem cardiorrespiratória: «A vida ficou de pernas para o ar»

Há 3h e 58min

No dia 6 de novembro de 2023, a vida de Ana Catarina Plácido e Miguel foi completamente transformada. O filho mais velho do casal, Bruno, então com 16 anos, sofreu uma paragem cardiorrespiratória inesperada. Durante quase duas horas, esteve inanimado, sendo posteriormente ligado a uma ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea) durante cinco dias.

Hoje, Bruno enfrenta uma dura realidade: não anda, não fala e é alimentado por uma sonda. Além disso, tem uma traqueotomia e precisa de reaprender tudo, desde os movimentos mais básicos até à comunicação. Apesar dos desafios, os pais recusam desistir da recuperação do filho e procuram apoio para custear os tratamentos em clínicas privadas, devido à falta de resposta do Sistema Nacional de Saúde