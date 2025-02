Jovem descobre segredo perigoso do pai que pode mudar o rumo da família

Há 3h e 35min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Não há fumo sem fogo».

Margarida foi passar uns dias com o pai e apercebeu-se que algo estranho se passava. Por isso, resolveu investigar por conta própria e chegou até Joana. Mas foi o pai que acabou de confessar que além de estar apaixonado, nem tudo estava a correr bem com os negócios.

Revelou que ao contrário do que todos pensam, é Joana que é proprietária da fábrica. Margarida acredita que mais do que apaixonado, o pai está dependente de Joana e que esta coloca em risco não só o bem estar do progenitor como o futuro da herança, nomeadamente com o vício do jogo.

Por tudo isto, Margarida pede ao tribunal que quer proibir Joana de contactar o pai de Margarida.