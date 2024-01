Há 1h e 24min

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de um jovem que viveu o terror em sequestro, tendo sido espancado, sequestrado e abandonado seminu no aeroporto Francisco Sá Carneiro. A repórter Ticiana Xavier dá-nos todos os detalhes do sucedido. A vítima foi agredida durante três horas com barrotes de madeira. Saiba tudo aqui.