Há 3h e 32min

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso de um jovem, de 19 anos, morto com golpe de garrafa partida ao tentar evitar assalto. Em direto, repórter Bruno Caetano fala com familiares e amigos que pedem respostas uma vez que já passaram 9 meses da morte do Daniel.