Jovem envolve-se com a mulher do amigo do pai e contrai doença sexualmente transmissível

Há 39 min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Um mal nunca vem só».



Todos os anos as famílias de Nuno e de Carlos partilhavam a mesma casa durante as férias no Algarve. Da última vez que passaram os dias juntos, houve um episódio que abalou o seio familiar.

Nuno recorda o assunto delicado que envolve o filho Alberto. Há cerca de um ano, o jovem contraiu sifilis e escondeu durante 1 ano à família, até que as marcas físicas se notassem. Depois de pressionarem o filho, Nuno descobriu que Alberto apanhou a doença através da mulher do seu amigo Carlos.

Em representação da esposa, Carlos não sabia da doença da mesma e afirma usar proteção nas relações sexuais.

Ao tribunal, Nuno quer que Celeste torne pública a sua doença.