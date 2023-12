Jovem ficou paraplégica enquanto assistia a evento de jipes

Hoje às 11:08

No «Dois às 10», Ana Carolina começa por dizer que a vida mudou no dia 29 de outubro e descreve o momento do acidente. Não se recorda do momento em que o jipe lhe bateu, mas lembra de não conseguir mexer as pernas. Explica que percebeu que devia ser algo grave confirmado no hospital. “Nunca fiquei revoltada, já estava destinado, tinha de acontecer o que aconteceu. Não vale a pena pensar porque é que isto aconteceu a mim (…) e agora o que vamos fazer? Temos sempre de pensar positivamente, tentar lidar com isto como se fossemos normais. Ter esta condição física não impede de fazer uma vida normal. Agora é pensar na reabilitação e tentar sair daqui”, diz Ana Carolina que explica a importância da fisioterapia, “para ganhar equilíbrio no tronco e ser mais autónoma, conseguir vestir”.

Ana Carolina conta que é ela que dá força aos pais que ainda

estão tristes e a importância de a casa ser adaptada a si. Ana Carolina termina a dizer: “tinha o sonho de ser professora de educação física e fisioterapeuta, mas dada a condição que tenho agora não vai ser possível. Então é tentar concretizar outros sonhos.”

Em estúdio, recebemos a mãe, o pai e o tio da jovem.