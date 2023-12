Jovem leva namorada a casa depois do Natal e acaba morto à facada

Há 1h e 45min

No «Dois às 10», abordamos os detalhes do crime que terá acontecido no Seixal. A vítima, de 20 anos, ainda foi reanimada no local, mas sem sucesso. O homicida é neste momento procurado pelas autoridades.