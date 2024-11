Juiz provoca risos na plateia e menciona Catarina de Bragança: «Quantas vezes toma banho por dia?»

Há 3h e 39min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Violação de privacidade».

O juiz Hélder Fráguas protagoniza um momento hilariante, ao questionar Maria do Carmo sobre as vezes que esta toma banho diariamente, isto devido ao caso apresentado hoje em tribunal. A plateia não contém o riso.

Em estúdio, recebemos a inquilina Maria do Carmo Sá e Isaltina dos Santos, proprietária da casa onde Maria habita. Maria do Carmo é professora e teve de se mudar com a família para o Algarve, onde ficou colocada nos últimos anos letivos. Como Maria do Carmo ficou fora da área da residência, viu-se obrigada a arrendar um apartamento para ela, o marido e o filho de 2 anos. O casal e a criança já estavam há algum tempo no apartamento, quando mudar uma lâmpada se tornou um verdadeiro pesadelo. O que aconteceu foi que, Maria do Carmo descobriu uma câmara de vigilância instalada na casa de banho. A proprietária diz que não tem qualquer responsabilidade neste caso, porque não sabia da existência da respetiva câmara. Maria do Carmo exige a anulação do contrato de arrendamento e a devolução do dinheiro das rendas pagas até agora, mas Isaltina, a proprietária, discorda.

