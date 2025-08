Há 1h e 12min

Em «A Fazenda», Alex (Rodrigo Tomás) anui a Júlia (Kelly Bailey) que vai arranjar maneira de fugir com a sua namorada, e que ela deve seguir com a sua vida. Júlia explode a dizer que por causa dele acabou o casamento com Ary (Isaac Alfaiate) e que nunca mais o quer ver. Alex chora abalado, mas convicto que agiu bem para não prejudicar Júlia.